Министр финансов Оксана Маркарова. Фото: Минфин в «Фейсбук»

https://racurs.ua/n128429-kabmin-dal-start-proektu-e-kontrakt-chinovniki-obeschaut-informacionnuu-revoluciu-v-sfere.html

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Министерство финансов Украины 22 октября представило проект «Е-контракт». Чиновники заявляют, что этот проект является революционным в сфере публичных финансов.

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Все договора, которые заключаются на площадке ProZоrro, будут переведены в электронный формат. Новый сервис позволит объединить информацию из баз данных Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины и Prozorro. Об этом сегодня во время презентации общественности и международным экспертам концепции данного проекта заявила министр финансов Оксана Маркарова, говорится на странице министерства в Facebook.

Сегодня мы даем старт проекта «Е-контракт», который полностью переведет все договоры, которые заключаются на ProZоrro и которые мы видим в Госказначействе, в полноценную электронную форму, — отметила она.

Министр подчеркнула, что после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro эти договора можно будет сразу подписать. Над проектом сейчас работает рабочая группа. Ожидается, что реализация сервиса «Е-контракт» займет в среднем до полугода.

Напомним, 20 октября Кабинет министров вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерству финансов. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены предложения по реформированию Госаудитслужбы.