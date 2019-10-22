Нападение в Норвегии: в Осло вооруженный мужчина угнал «скорую» и сбил нескольких прохожих, фото — Твиттер Oskar Aanmoen

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Неизвестный вооруженный мужчина 22 октября похитил машину скорой помощи в Осло и сбил на ней нескольких прохожих, прежде чем его удалось задержать.

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Инцидент произошел в районе Торшов. Похититель на машине скорой помощи наехал на нескольких человек, в том числе зацепил коляску с двумя детьми, сообщает телеканал NRK.

Он также повредил несколько других автомобилей и сбил знак. Правоохранителям пришлось открыть стрельбу по колесам машины, чтобы остановить злоумышленника.

Сначала появилась информация, что похититель получил огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии. В полиции эту информацию опровергли. При этом сообщается, что в связи с тем, что произошло, разыскивается какая-то женщина.

По предварительной информации, скорую помощь сначала вызвали на место ДТП к машине, которая вылетела из развязки и перевернулась. Вероятно, похитителем оказался именно водитель пострадавшего автомобиля. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины, достал синюю сумку и куда-то ушел.

Для задержания также задействовали полицейский вертолет. В полиции пока не сообщают, рассматривают ли инцидент как умышленное террористическое нападение.

В начале октября в городе Галле (Германия) произошло нападение на синагогу. Полиция квалифицировала произошедшее как правоэкстремистский теракт. Правоохранители считают, что нападавший хотел устроить массовое убийство в синагоге и вызвать своими действиями международный резонанс. Подозреваемого в нападении 27-летнего Стефана Баллиета обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях.