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ГБР объявило о подозрении чиновнику, который закупил советские шины для БТР вместо новых. Фото: Дело

ГБР объявило о подозрении чиновнику, который закупил советские шины для БТР вместо новых (ФОТО)

22 окт 2019, 15:55
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Масштабное хищение государственных средств произошло в Запорожской области. Здесь чиновник воровал средства из государственного бюджета, которые были выделены на нужды украинской армии.

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Исполняющий обязанности начальника отделения обеспечения автотранспортом подразделений полиции в Запорожской области закупил почти на 250 тыс. грн советских шин для БТР-80, при этом в документах он указал, что закупил новые шины. Чиновнику уже сообщили о подозрении, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Как отмечают в пресс-службе ГБР, чиновник закупил непригодные к использованию шины, которые были произведены еще в 80-х годах.

По данным ГБР, некачественную партию чиновник передал батальону полиции особого назначения, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

ГБР объявило о подозрении чиновнику, который закупил советские шины для БТР вместо новых. Фото: ГБР

ГБР объявило о подозрении чиновнику, который закупил советские шины для БТР вместо новых. Фото: ГБР

Если вину чиновника докажут, ему грозит срок от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.​

Напомним, что коррупционную схему на 15 млн грн разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований в Киеве. Чиновники Госэкоинспекции Украины и коммерсанты присвоили себе эти средства, сэкономив на утилизации опасных отходов бурения.

Источник: Ракурс


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