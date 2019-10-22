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ДБР оголосило про підозру чиновнику, який закупив радянські шини для БТР замість нових. Фото: Діло

ДБР оголосило про підозру чиновнику, який закупив радянські шини для БТР замість нових (ФОТО)

22 жов 2019, 15:55
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Масштабне розкрадання державних коштів відбулося в Запорізькій області. Тут чиновник крав кошти з державного бюджету, які були виділені на потреби української армії.

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Виконуючий обов’язки начальника відділення забезпечення автотранспортом підрозділів поліції в Запорізькій області закупив майже на 250 тис. грн радянських шин для БТР-80, при цьому в документах він вказав, що закупив нові шини. Чиновнику вже повідомили про підозру, йдеться в сьогоднішньому повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Як відзначають в прес-службі ДБР, чиновник закупив непридатні до використання шини, які були виготовлені ще в 80-х роках.

За даними ДБР, неякісну партію чиновник передав батальйону поліції особливого призначення, який бере участь у бойових діях на Донбасі.

ДБР оголосило про підозру чиновнику, який закупив радянські шини для БТР замість нових. Фото: ДБР

ДБР оголосило про підозру чиновнику, який закупив радянські шини для БТР замість нових. Фото: ДБР

Якщо провину чиновника доведуть, йому загрожує термін від трьох до шести років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади.​

Нагадаємо, що корупційну схему на 15 млн грн викрили співробітники Державного бюро розслідувань в Києві. Чиновники Держекоінспекції України та комерсанти привласнили собі ці кошти, заощадивши на утилізації небезпечних відходів буріння.

Джерело: Ракурс


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