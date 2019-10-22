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Напад в Норвегії: в Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих, фото — Твіттер Oskar Aanmoen
В Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128427-v-oslo-ozbroienyy-cholovik-vykrav-shvydku-i-zbyv-kilkoh-perehojyh-foto-video.htmlРакурс
Невідомий озброєний чоловік викрав машину швидкої допомоги в Осло і збив на ній кількох перехожих, перш ніж його вдалося затримати.
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Інцидент стався в районі Торшов. Викрадач на машині швидкої допомоги наїхав на кількох людей, в тому числі зачепив коляску з двома дітьми, повідомляє телеканал NRK.
Він також пошкодив кілька інших автомобілів і збив знак. Правоохоронцям довелося відкрити стрілянину по колесах машини, щоб зупинити зловмисника.
Спочатку з’явилася інформація, що викрадач отримав вогнепальне поранення і перебуває у критичному стані. У поліції цю інформацію спростували. При цьому повідомляється, що в зв’язку з тим, що сталося, розшукується якась жінка.
За попередньою інформацією, швидку допомогу спочатку викликали на місце ДТП до машини, яка вилетіла з розв’язки і перекинулася. Ймовірно, викрадачем став саме водій постраждалого автомобіля. За словами очевидців, чоловік виліз із машини, дістав синю сумку і кудись пішов.
Для затримання також задіяли поліцейський вертоліт. У поліції наразі не повідомляють, чи розглядають інцидент як навмисний терористичний напад.
На початку жовтня у місті Галле (Німеччина) стався напад на синагогу. Поліція кваліфікувала подію як правоекстремістський теракт. Правоохоронці вважають, що нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі й викликати своїми діями міжнародний резонанс. Підозрюваного у нападі 27-річного Стефана Баллієта обвинувачують в подвійному вбивстві й замаху на вбивство ще в дев’ятьох випадках.
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