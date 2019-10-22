Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Напад в Норвегії: в Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих, фото — Твіттер Oskar Aanmoen

В Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих (ФОТО, ВІДЕО)

22 жов 2019, 16:06
999

Невідомий озброєний чоловік викрав машину швидкої допомоги в Осло і збив на ній кількох перехожих, перш ніж його вдалося затримати.

Loading...

Інцидент стався в районі Торшов. Викрадач на машині швидкої допомоги наїхав на кількох людей, в тому числі зачепив коляску з двома дітьми, повідомляє телеканал NRK.

Напад в Норвегії: в Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих, фото — Твіттер Oskar Aanmoen

Він також пошкодив кілька інших автомобілів і збив знак. Правоохоронцям довелося відкрити стрілянину по колесах машини, щоб зупинити зловмисника.

Спочатку з’явилася інформація, що викрадач отримав вогнепальне поранення і перебуває у критичному стані. У поліції цю інформацію спростували. При цьому повідомляється, що в зв’язку з тим, що сталося, розшукується якась жінка.

За попередньою інформацією, швидку допомогу спочатку викликали на місце ДТП до машини, яка вилетіла з розв’язки і перекинулася. Ймовірно, викрадачем став саме водій постраждалого автомобіля. За словами очевидців, чоловік виліз із машини, дістав синю сумку і кудись пішов.

Для затримання також задіяли поліцейський вертоліт. У поліції наразі не повідомляють, чи розглядають інцидент як навмисний терористичний напад.

Напад в Норвегії: в Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих, фото — Твіттер Oskar Aanmoen

Напад в Норвегії: в Осло озброєний чоловік викрав «швидку» і збив кількох перехожих, фото — Твіттер Oskar Aanmoen

На початку жовтня у місті Галле (Німеччина) стався напад на синагогу. Поліція кваліфікувала подію як правоекстремістський теракт. Правоохоронці вважають, що нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі й викликати своїми діями міжнародний резонанс. Підозрюваного у нападі 27-річного Стефана Баллієта обвинувачують в подвійному вбивстві й замаху на вбивство ще в дев’ятьох випадках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...