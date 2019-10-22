Міністр фінансів Оксана Маркарова. Фото: Мінфін у «Фейсбук»

https://racurs.ua/ua/n128429-kabmin-dav-start-proektu-e-kontrakt-chynovnyky-obicyaut-informaciynu-revoluciu-u-sferi.html

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Міністерство фінансів України 22 жовтня представило проект «Е-контракт». Урядовці заявляють, що цей проект є революційним у сфері публічних фінансів.

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Всі договори, які укладаються на майданчику ProZоrro, будуть переведені в електронний формат. Новий сервіс дозволить поєднати інформацію з баз даних Державної казначейської служби, Міністерства фінансів України та Prozorro. Про це сьогодні під час презентації громадськості та міжнародним експертам концепції даного проекту заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

Сьогодні ми даємо старт проекту «Е-контракт», який повністю переведе всі договори, які укладаються на ProZоrro і які ми бачимо в Держказначействі, в повноцінну електронну форму, — зазначила вона.

Міністр наголосила, що після перемоги на тендері через майданчик електронних торгів ProZоrro ці договори можна буде відразу підписати. Над проектом наразі працює робоча група. Очікується, що реалізація сервісу «Е-контракт» займе в середньому до півроку.

Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів повернув Державну аудиторську службу у підпорядкування Міністерству фінансів. Очікується, що найближчим часом будуть представлені пропозиції щодо реформування Держаудитслужби.