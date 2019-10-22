Новости Украины

В Киеве задержали группу черных скупщиков с 62 кг золота. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n128430-v-kieve-zaderjali-gruppu-chernyh-skupschikov-s-62-kg-zolota-foto.html

Ракурс

Черные скупщики золота в Киеве были задержаны с поличным. Злоумышленники скупали лом драгоценного метала у населения и ломбардов, после чего изготовляли из него ювелирные изделия с целью реализации.

Loading...

Группу, организовавшую схему уклонения от уплаты налогов, задержали киевские правоохранители. Мошенники скупали лом, переплавляли драгоценный метал, после чего продавали его. При этом подозреваемые скрывали фактические объемы реализации, что позволило им уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли б​олее 62 кг золота в виде ювелирных изделий и лома. Кроме того, у задержанных изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму в 3 млн грн. Также в ходе обысков были обнаружены черновые записи и другие документы, которые доказывают противоправную деятельность задержанных.

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

Напомним, что рекордную контрабанду золотых слитков задержали в Японии. Правоохранители заявляют, что эта контрабанда драгоценных металлов является крупнейшей в истории страны. Контрабандисты пытались провести в Японию из Гонконга две партии золотых слитков общим весом в 420 кг.