Горбатюк розповів про призупинення розслідування у справі Майдану, фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n128519-sprava-maydanu-gorbatuk-rozpoviv-pro-pryzupynennya-rozsliduvannya.html

Ракурс

Справа Майдану наразі не розслідується співробітниками Генеральної прокуратури.

Loading...

Сергій Горбатюк, колишній начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури, розповів сьогодні на брифінгу, що процес призупинено. Про це повідомляють «Українські новини».

За роки його діяльності, як вважає сам Горбатюк, управління спецрозслідувань демонструвало високі показники. У справі про розстріли людей на Майдані Незалежності 448 особам було повідомлено про підозру. Всього до судових інстанцій передали 298 обвинувальних актів, за якими було винесено 57 вироків.

Горбатюк додав, що шестеро слідчих його управління не пройшли переатестацію, хоча вони, на його думку, успішно розслідували справи про вбивство активістів на початку 2014 року.

Також Горбатюк звинуватив генпрокурора Руслана Рябошапку та його заступника Віктора Чумака в ігноруванні доручення президента України Володимира Зеленського про допомогу в розслідуванні справ Майдану. А в новостворений департамент нагляду не призначено працівників, які вели розслідування цих кримінальних проваджень впродовж останніх 5 років.

Нагадаємо, що наказом Рябошапки від 22 жовтня Горбатюка звільнено із займаної посади. Це рішення в ГПУ пояснили нібито реорганізацією відомства.