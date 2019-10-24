«Астон Мартін» випустить мотоцикл. Фото: pxhere.com

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Автомобільна компанія Aston Martin (Астон Мартін) планує вперше в своїй столітній історії випустити двоколісний транспорт.

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Мотоцикл британці розроблять спільно з маркою Brough Superior. Публічний показ новинки відбудеться на Міланському міжнародному мотосалоні. Планується випуск обмеженої серії байків. Про це 24 жовтня повідомляє Motorcycle News.

Фірма Brough Superior була дуже популярною в часи Другої світової війни. Тоді її мотоцикли називали «Rolls-Royce серед мотоциклів», часто такий двоколісний транспорт коштував більше ніж будинок. У 1940 році марка перестала існувати, її відновили на початку XXI ст. завдяки зусиллям ентузіаста Марка Афема.

Новий мотоцикл відновлена Brough Superior показала в 2013 році на шоу EICMA в Мілані. Байк отримав титанову раму, а в якості двигуна використовували мотор V-Twin об'ємом 997 куб. см з водяним охолодженням. Транспорт обладнали амортизаторами Öhlins та гальмами Beringer 4D з роторами з нержавіючої сталі. Ще фірма розробила мотоцикл Pendine Sand Race та байк Anniversary.

Нагадаємо, американська компанія Harley-Davidson на CES 2019 представила свій перший електробайк LiveWire. Цей мотоцикл в базовій комплектації коштуватиме 29 тис. 799 дол.