Давид Арахамия, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128526-arahamiya-prohodit-detektor-lji-translyaciya.html

Ракурс

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня проходит проверку на полиграфе (детекторе лжи).

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В Украине продолжается скандал, связанный с расследованием возможного взяточничества в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов этого комитета пройти проверку на детекторе лжи.

Арахамия сказал журналистам, что стоимость сегодняшнего тестирования составляет 2 тыс. грн, он его оплатил из собственных средств.

По его словам, сейчас все желающие депутаты проходят тестирование на полиграфе где хотят, однако впоследствии вероятно будет принято решение относительно централизованного проведения соответствующей проверки.

Все хотят нас проверить, — отметил Арахамия, сообщив, что отделы полиграфологов есть в СБУ, Минобороны и НАБУ, где почти все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ.

Напомним, проверку на полиграфе прошла нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Ее результаты показали, что депутат не брала взятки, но соответствующие предложения поступали.