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Виктор Медведчук, фото: сайт президента РФ
Прокуратура требует вернуть землю в Киеве, захваченную соратниками Медведчука (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128523-prokuratura-trebuet-vernut-zemlu-zahvachennuu-ohrannoy-firmoy-soratnikov-medvedchuka-video.htmlРакурс
Охранная фирма соратников Виктора Медведчука могла захватить гектар земли на Трухановом острове. Прокуратура Киева требует вернуть землю общине.
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Охранников фирмы «Шторм» зафиксировали на указанном участке журналисты Bihus.Info, о чем был снят соответствующий сюжет под названием «Захваченный остров».
По данным расследователей, соратники Медведчука перекрыли доступ к Днепру, обустроив на Трухановом острове свою базу.
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались фактами, изложенными в передаче, поскольку законных оснований для таких действий охранной фирмы нет. Правоохранители уже обратились в Хозяйственный суд с ходатайством о возвращении указанного земельного участка в собственность территориальной общины.
Журналисты утверждают, что фирма «Шторм» принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному, соратникам нардепа Виктора Медведчука по его политическому движению «Украинский выбор».
Напомним, в августе Служба безопасности Украины направила на лингвистическую экспертизу записи выступлений Медведчука в России. Правоохранители подозревают, что он вместе с другими лидерами политсилы «Оппозиционная платформа „За жизнь“» призывал к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя в Украине.
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