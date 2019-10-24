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Виктор Медведчук, фото: сайт президента РФ

Прокуратура требует вернуть землю в Киеве, захваченную соратниками Медведчука (ВИДЕО)

24 окт 2019, 16:16
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Охранная фирма соратников Виктора Медведчука могла захватить гектар земли на Трухановом острове. Прокуратура Киева требует вернуть землю общине.

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Охранников фирмы «Шторм» зафиксировали на указанном участке журналисты Bihus.Info, о чем был снят соответствующий сюжет под названием «Захваченный остров».

По данным расследователей, соратники Медведчука перекрыли доступ к Днепру, обустроив на Трухановом острове свою базу.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались фактами, изложенными в передаче, поскольку законных оснований для таких действий охранной фирмы нет. Правоохранители уже обратились в Хозяйственный суд с ходатайством о возвращении указанного земельного участка в собственность территориальной общины.

Журналисты утверждают, что фирма «Шторм» принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному, соратникам нардепа Виктора Медведчука по его политическому движению «Украинский выбор».

Напомним, в августе Служба безопасности Украины направила на лингвистическую экспертизу записи выступлений Медведчука в России. Правоохранители подозревают, что он вместе с другими лидерами политсилы «Оппозиционная платформа „За жизнь“» призывал к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя в Украине.


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