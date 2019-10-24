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Украина будет признавать выданные на временно оккупированных территориях справки, фото: «Комсомольская правда»

Украина будет признавать справки о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО

24 окт 2019, 16:22
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Украина будет признавать выданные на временно оккупированных территориях Донбасса справки о рождении и смерти.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина Украины, принятом 23 октября, сообщает «Правительственный портал».

Выданные в ОРДЛО справки будет рассматривать и подтверждать специальная комиссия. Ее вывод будет служить основанием для регистрации фактов рождения или смерти органом ГЗАГС.

Отмечается, что соответствующее постановление правительства было разработано в связи с принятием Верховной Радой еще 18 января 2018 года закона № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который устанавливает, что выданные оккупантами документы являются недействительными и не создают никаких правовых последствий, кроме документов о рождении или смерти лиц на территории ОРДЛО.

Тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, что абсолютно не означает признания оккупационной власти, — подчеркивает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Напомним, жителей временно оккупированных районов Луганской области боевики под угрозой штрафа заставляют отказываться от украинских автомобильных номеров.

Источник: Ракурс


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