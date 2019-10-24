Адвокаты считают, что Высший антикоррупционный суд объявил им войну. Фото: УБР

https://racurs.ua/n128528-advokaty-schitaut-chto-vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-obyavil-im-voynu-dokument.html

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Совет адвокатов Киевской области обратился с открытым письмом в адрес Высшего антикоррупционного суда Украины, в котором раскритиковал его работу. Адвокаты считают, что суд «объявил им войну».

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В частности, в письме адвокаты призвали ВАКС уважать адвокатскую профессию.

Высший антикоррупционный суд публично объявил о намерениях жестко бороться с любыми проявлениями срыва адвокатами судебных заседаний. Любая неявка адвоката на судебное заседание расценивается судьей как злоупотребление правами и нарушение правил адвокатской этики, — говорится в сообщении.

Действия ВАКС адвокаты расценивают как «давление, унизительное и предвзятое отношение к адвокатам и демонстрацию широкой публике, что никто в суде с адвокатами не собирается церемониться».

В письме говорится, что суд навязывает подозреваемым защитников, в которых они не нуждаются или же которых попросту не выбирали.

Вы назначаете обвиняемому адвоката, у которого нет представления об уголовном производстве, и который не может осуществлять эффективную защиту. Вы сознательно лишаете человека эффективной защиты! — отмечают адвокаты.

Накануне ВАКС заявил о начале жесткой политики реагирования на неявки адвокатов на заседания. В частности, там упрекнули двух адвокатов, которые не явились на заседание суда.

Напомним, что ВАКС начал работу в Украине 5 сентября.