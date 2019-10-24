Розстріли на Майдані: колишньому беркутівцю пом’якшили запобіжний захід

Під час Революції гідності, фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/ua/n128530-rozstrily-na-maydani-kolyshnomu-berkutivcu-pom-yakshyly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Сергію Тамтурі, обвинувачуваному в розстрілах людей під час подій Революції гідності колишньому співробітникові міліцейського спецпідрозділу «Беркут», пом’якшено запобіжний захід.

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Тепер замість цілодобового домашнього арешту він перебуватиме під нічним домашнім арештом (з 22.00 до 6.00), повідомляє видання «Громадське».

Тамтуру та ще чотирьох колишніх беркутівців звинувачують у вбивстві 48 та пораненні ще 80 людей 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Тамтура перебував під вартою з липня 2015 року. У липні цього року його відпустили під цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це тим, що щодо Тамтури немає достатньої кількості доказів, що саме він здійснював убивства активістів.

На сьогодні вважається, що під час подій Революції гідності загинули загалом 107 активістів.

Нагадаємо, на початку цього року тодішній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що розслідування справи про розстріли на Майдані завершено.