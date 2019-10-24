Погода в Украине: 25 октября будет сухо и тепло, фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 25 октября будут сухой, маловетреной и теплой.

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Такие погодные условия продержатся до конца недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В большинстве регионов нашего государства удержатся туманы. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 15−17 градусов тепла.

В Киеве в пятницу, 25 октября, температурные показатели покажут составят 14−16 градусов тепла днем, а ночью — 7−9.

Во Львове ожидается температура на уровне 20−22 градусов, а в Одессе — 17−19.

Прохладнее, по данным метеорологов, будет на востоке. В Харькове термометры будут показывать 14−16 градусов.

Выходные 26−27 октября должны быть последними теплыми днями этой осени. Синоптики советуют готовиться к холодам. Со следующей недели произойдет снижение температуры.

Геомагнитная обстановка в Украине при этом будет неспокойной. В течение всего дня ожидаются слабые магнитные бури.

Напомним, во вторник, 15 октября, были установлены рекордные температурные показатели. Как сообщают специалисты, в Киеве в этот день температура воздуха поднялась до отметки 24,1 градуса тепла.