Головні новини 24 жовтня: визнання довідок з ОРДЛО, продовження перевірок на поліграфі та непоновлення Шокіна на посаді

Віктор Шокін, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n128541-golovni-novyny-24-jovtnya-vyznannya-dovidok-z-ordlo-prodovjennya-perevirok-na-poligrafi.html

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Сьогодні у зв’язку з корупційним скандалом у політсилі «Слуга народу» відбулася перевірка на поліграфі очільника цієї парламентської фракції Давида Арахамії. За його словами, проведення цього тестування він оплатив за власні кошти.

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Перевірка на поліграфі ще одного народного обранця із «Слуги народу» — Ольги Василевської-Смаглюк показала, що вона не брала хабаря, але відповідні пропозиції надходили.

Також стали відомі попередні результати перевірки на поліграфі ще одного депутата від «Слуги народу» — Олександра Дубинського. Остаточні результати очікуються 28 жовтня.

Фахівці-поліграфологи вказали на помилки, допущені під час перевірки депутатів від «Слуги народу».

Україна після перевірки спеціальною комісією визнаватиме видані на тимчасово окупованих територіях Донбасу довідки про народження та смерть. Відповідне рішення уряд ухвалив 23 жовтня.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін отримав відмову від Верховного суду у відновленні його на посаді. Шокін ще може оскаржити це рішення у Великій палаті ВС. Також Шокін просить Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнати незаконним його звільнення. Відповідний позов він подав ще восени 2017 року.

Близько третини прокурорів не змогли скласти тестів на знання законодавства. Такі результати переатестації прокурорів, яка зараз відбувається в Україні.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища за участю незалежних лабораторій проведе додаткову експертизу забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.

Цьогорічну щорічну відзнаку Європарламенту — премію імені Сахарова за свободу думки отримав засуджений до довічного ув’язнення китайський економіст та правозахисник Ільхам Тохти, котрий захищає права уйгурської нацменшини в КНР. Торік лауреатом премії Сахарова став тоді ще політв’язень Олег Сенцов.