Поліграфологи вказали на помилки, допущені під час перевірки депутатів від «Слуги народу»

Кілька народних обранців пройшли перевірку на поліграфі, фото: «Страна»

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Проходження тестування на поліграфі не має бути публічним, оскільки ця процедура стосується психологічного аспекту.

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Публічність нівелює отримані результати. Про це агентству «Інтерфакс-України» повідомили співрозмовники зі Служби безпеки України, коментуючи нещодавнє проходження детектора брехні частиною народних депутатів.

Експерти наголошують, що висновок поліграфолога може мати лише виключно рекомендаційний характер і не може оцінюватися сам по собі — лише в сукупності з іншими даними, документами чи доказами.

Оцінювати результати поліграфа можна лише за наявності цілої низки інших факторів і даних, — наголошують співрозмовники агентства.

На думку виконавчого директора Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимира Медведя, вчорашнє тестування депутатів на поліграфі «нагадувало фарс», повідомляє видання «Страна».

Зокрема, інструкції передбачають, що таке тестування має відбуватися до 18.00, а вчора воно розпочалося о 21.20, коли люди вже втомлені і прилад може не отримати від них необхідних реакцій.

Крім того, під час тестування має зберігатися тиша.

Незрозуміло навіть присутність фізіономіста, який міг спокійно сидіти в сусідній кімнаті і стежити через монітор. Дивно, що шкірно-гальванічна реакція на приладі періодично просто лежала. Також поліграфолог не використав канал артеріального тиску, хоча це і необхідно. Він мало проводив запис самої реакції — 35 хвилин, хоча зазвичай на це йде від 90 до 120, — наголошує Медвідь.

Також за його словами, не зрозуміло, чому відразу було оголошено результат поліграфа.

Це, як мінімум, непрофесійно. Адже на підрахунок і аналіз тесту зазвичай дають близько двох годин. Питання задавалися всі в одному тесті і потім тільки повторювалися — це теж неправильно, — пояснив Володимир Медвідь.

Нагадаємо, вчора перевірку на поліграфі пройшов народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський. Перевірки на поліграфі проводяться у зв’язку з корупційним скандалом у «Слузі народу». Частину депутатів цієї політсили підозрюють в отриманні хабарів.