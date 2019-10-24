У Генпрокуратурі прокоментували повідомлення про нібито підготовку підозри Богдануhttps://racurs.ua/ua/n128535-u-gpu-prokomentuvaly-povidomlennya-pro-nibyto-pidgotovku-pidozry-bogdanu.htmlРакурс
У Генпрокуратурі прокоментували поширену сьогодні ЗМІ інформацію про те, що очільникові офісу президента Андрієві Богдану нібито готується повідомлення про підозру за вчинення правопорушення в часи його роботи в уряді Миколи Азарова.
У прес-службі Генпрокуратури запевняють, що не мають відповідної інформації, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Крім того, у прес-службі наголосили, що Генпрокуратура не вдається до практики анонсування підозр, процесуальних чи слідчих дій у кримінальних провадженнях.
Також у відомстві зазначили, що вони проти використання прокуратури «як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів».
Колишній народний депутат Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу «Прямий» заявила, що Генпрокуратура має достатньо доказів проти Богдана, однак його нібито покриває генпрокурор Руслан Рябошапка. Саме з цим, на думку Чорновол, пов’язане нещодавнє звільнення керівника Управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, питання щодо можливості висунення підозри Богдану обговорювалося в Управлінні спецрозслідувань Генеральної прокуратури 21 жовтня. Слідство нібито вважає, що він впливав на рішення судів щодо незаконного стягнення з України понад 3 млрд грн.