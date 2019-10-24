Андрій Богдан, фото: Офіс президента

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У Генпрокуратурі прокоментували поширену сьогодні ЗМІ інформацію про те, що очільникові офісу президента Андрієві Богдану нібито готується повідомлення про підозру за вчинення правопорушення в часи його роботи в уряді Миколи Азарова.

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У прес-службі Генпрокуратури запевняють, що не мають відповідної інформації, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Крім того, у прес-службі наголосили, що Генпрокуратура не вдається до практики анонсування підозр, процесуальних чи слідчих дій у кримінальних провадженнях.

Також у відомстві зазначили, що вони проти використання прокуратури «як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів».

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу «Прямий» заявила, що Генпрокуратура має достатньо доказів проти Богдана, однак його нібито покриває генпрокурор Руслан Рябошапка. Саме з цим, на думку Чорновол, пов’язане нещодавнє звільнення керівника Управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, питання щодо можливості висунення підозри Богдану обговорювалося в Управлінні спецрозслідувань Генеральної прокуратури 21 жовтня. Слідство нібито вважає, що він впливав на рішення судів щодо незаконного стягнення з України понад 3 млрд грн.