Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Богдан, фото: Офис президента

В Генпрокуратуре прокомментировали сообщение о якобы подготовке подозрения Богдану

24 окт 2019, 19:06
999

В Генпрокуратуре прокомментировали распространенную сегодня СМИ информацию о том, что руководителю офиса президента Андрею Богдану якобы готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения во времена его работы в правительстве Николая Азарова.

Loading...

В пресс-службе Генпрокуратуры уверяют, что не имеют соответствующей информации, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что Генпрокуратура не прибегает к практике анонсирования подозрений, процессуальных или следственных действий по уголовным производствам.

Также в ведомстве отметили, что они против использования прокуратуры «как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров».

Бывший народный депутат Татьяна Чорновил в эфире телеканала «Прямой» заявила, что Генпрокуратура имеет достаточно доказательств против Богдана, однако его якобы покрывает генпрокурор Руслан Рябошапка. Именно с этим, по мнению Черновол, связано недавнее увольнение руководителя Управления спецрасследование ГПУ Сергея Горбатюка.

Напомним, по информации СМИ, вопрос о возможности выдвижения подозрения Богдану обсуждался в Управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры 21 октября. Следствие якобы считает, что он влиял на решения судов относительно незаконного взыскания с Украины более 3 млрд грн.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Премию Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник

Приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник Ильхам Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР, получил премию Сахарова за свободу мысли

Новости мира
17:59
Новости партнеров
Загрузка...