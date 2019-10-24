Андрей Богдан, фото: Офис президента

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В Генпрокуратуре прокомментировали распространенную сегодня СМИ информацию о том, что руководителю офиса президента Андрею Богдану якобы готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения во времена его работы в правительстве Николая Азарова.

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В пресс-службе Генпрокуратуры уверяют, что не имеют соответствующей информации, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что Генпрокуратура не прибегает к практике анонсирования подозрений, процессуальных или следственных действий по уголовным производствам.

Также в ведомстве отметили, что они против использования прокуратуры «как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров».

Бывший народный депутат Татьяна Чорновил в эфире телеканала «Прямой» заявила, что Генпрокуратура имеет достаточно доказательств против Богдана, однако его якобы покрывает генпрокурор Руслан Рябошапка. Именно с этим, по мнению Черновол, связано недавнее увольнение руководителя Управления спецрасследование ГПУ Сергея Горбатюка.

Напомним, по информации СМИ, вопрос о возможности выдвижения подозрения Богдану обсуждался в Управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры 21 октября. Следствие якобы считает, что он влиял на решения судов относительно незаконного взыскания с Украины более 3 млрд грн.