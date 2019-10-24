В мире более 300 млн человек имеют редкие болезни, фото:

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Редкими заболеваниями в мире болеют в среднем более 300 млн человек, то есть 4% населения планеты.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Национального институтом промышленной медицины и медицинской науки Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), которые изучали имеющиеся данные о распространенности 3 тыс. 585 редких заболеваний, сообщает издание EurekAlert.

С этого анализа были исключены редкие виды рака, а также редкие заболевания, вызванные инфекцией или отравлением.

Таким образом, если взять их вместе, редкие болезни уже не кажутся такими редкими, и этот факт нужно учитывать при проведении политики здравоохранения на глобальном и национальном уровне, подчеркивают исследователи.

Согласно европейским нормам, болезнь считается редкой, когда она случается у менее чем пяти человек на 10 тыс.

Ранее отсутствие данных затрудняло оценку распространенности редких заболеваний. Создана и координированная Inserm база данных Orphanet, которая содержит наибольшее количество эпидемиологических данных об этих заболеваниях, взятых из научной литературы, позволила получить эту глобальную оценку.

Напомним, весной этого года в США регуляторы одобрили самые дорогие в истории человечества лекарства, предназначенные для борьбы с редким заболеванием.