У світі понад 300 млн людей мають рідкісні хвороби

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На рідкісні захворювання у світі хворіють в середньому понад 300 млн людей, тобто 4% населення планети.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими Національного інституту індустріальної медицини та медичної науки Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (Inserm), котрі вивчали наявні дані про поширеність 3 тис. 585 рідкісних захворювань, повідомляє видання EurekAlert.

З цього аналізу були виключені рідкісні види раку, а також рідкісні захворювання, викликані інфекцією або отруєнням.

Таким чином, якщо взяти їх разом, рідкісні хвороби вже не здаються такими рідкісними, і цей факт потрібно враховувати при проведенні політики охорони здоров’я на глобальному та національному рівні, наголошують дослідники.

Згідно з європейськими нормами, хвороба вважається рідкісною, коли вона трапляється у менше ніж п’яти осіб на 10 тис.

Раніше відсутність даних ускладнювала оцінку поширеності рідкісних захворювань. Створена та координована Inserm база даних Orphanet, яка містить найбільшу кількість епідеміологічних даних про ці захворювання, взяті з наукової літератури, дозволила отримати цю глобальну оцінку.

Нагадаємо, навесні цього року у США регулятори схвалили найдорожчі в історії людства ліки, призначені для боротьби з рідкісним захворюванням.