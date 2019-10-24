Полиграфологи указали на ошибки, допущенные при проверке депутатов от «Слуги народа»

Несколько народных избранников прошли проверку на полиграфе, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n128536-poligrafologi-ukazali-na-oshibki-dopuschennye-pri-proverke-deputatov-ot-slugi-naroda.html

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Прохождение тестирования на полиграфе не должно быть публичным, поскольку эта процедура касается психологического аспекта.

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Публичность нивелирует полученные результаты. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили собеседники из Службы безопасности Украины, комментируя недавнее прохождение детектора лжи частью народных депутатов.

Эксперты отмечают, что вывод полиграфолога может иметь только исключительно рекомендательный характер и не может оцениваться сам по себе — лишь в совокупности с другими данными, документами или доказательствами.

Оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных, — отмечают собеседники агентства.

По мнению исполнительного директора Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимира Медвидя, вчерашнее тестирование депутатов на полиграфе «напоминало фарс», сообщает издание «Страна».

В частности, инструкции предполагают, что такое тестирование должно проводиться до 18.00, а вчера оно началось в 21.20, когда люди уже устали и прибор может не получить от них необходимых реакций.

Кроме того, во время тестирования должно сохраняться тишина.

Непонятно даже присутствие физиономиста, который мог спокойно сидеть в соседней комнате и следить через монитор. Удивительно, что кожно-гальваническая реакция на приборе периодически просто лежала. Также полиграфолог не использовал канал артериального давления, хотя это и необходимо. Он мало проводил запись самой реакции — 35 минут, хотя обычно на это уходит от 90 до 120, — подчеркнул Медвидь.

Также по его словам, не понятно, почему сразу был объявлен результат полиграфа.

Это, как минимум, непрофессионально. Ведь на подсчет и анализ теста обычно дают около двух часов. Вопросы задавались все в одном тесте и затем только повторялись — это тоже неправильно, — пояснил Владимир Медвидь.

Напомним, вчера проверку на полиграфе прошел народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский. Проверки на полиграфе проводятся в связи с коррупционным скандалом в «Слуге народа». Часть депутатов этой политсилы подозревают в получении взяток.