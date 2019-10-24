МОЗ хоче оновити допустимі норми шкідливих речовин у повітріhttps://racurs.ua/ua/n128537-moz-hoche-onovyty-dopustymi-normy-shkidlyvyh-rechovyn-u-povitri.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.
Відповідне рішення було ухвалене за результатами наради фахівців гігієнічних установ МОЗ та чиновників відповідних служб Києва під головуванням очільниці міністерства Зоряни Скалецької, котра відбулася 24 жовтня, повідомляє прес-служба відомства.
Також МОЗ ініціюватиме проведення міжсекторальної зустрічі з Міністерством енергетики та захисту довкілля щодо актуалізації планів впровадження затвердженого урядом у липні Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.
Крім того, МОЗ планує визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».
Також відомство планує ініціювати внесення до інфраструктури міст змін, покликаних зменшити викиди автотранспорту в житловій зоні.
Нагадаємо, у КМДА вважають, що головною причиною забруднення повітря у столиці є господарська діяльність киян — вихлопні гази, спалювання листя, твердопаливні котли в приватному секторі, а також запуск котелень.