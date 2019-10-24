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В Україні можуть переглянути норми щодо забруднення повітря

МОЗ хоче оновити допустимі норми шкідливих речовин у повітрі

24 жов 2019, 20:36
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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.

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Відповідне рішення було ухвалене за результатами наради фахівців гігієнічних установ МОЗ та чиновників відповідних служб Києва під головуванням очільниці міністерства Зоряни Скалецької, котра відбулася 24 жовтня, повідомляє прес-служба відомства.

Також МОЗ ініціюватиме проведення міжсекторальної зустрічі з Міністерством енергетики та захисту довкілля щодо актуалізації планів впровадження затвердженого урядом у липні Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

Крім того, МОЗ планує визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

Також відомство планує ініціювати внесення до інфраструктури міст змін, покликаних зменшити викиди автотранспорту в житловій зоні.

Нагадаємо, у КМДА вважають, що головною причиною забруднення повітря у столиці є господарська діяльність киян — вихлопні гази, спалювання листя, твердопаливні котли в приватному секторі, а також запуск котелень.

Джерело: Ракурс


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