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Ракурс
В Украине могут пересмотреть нормы относительно загрязнения воздуха, фото:

Минздрав хочет обновить допустимые нормы вредных веществ в воздухе

24 окт 2019, 20:36
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Министерство охраны здоровья (МОЗ) планирует инициировать внесение изменений в законодательство по обновлению допустимых норм вредных веществ в воздухе.

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Соответствующее решение было принято по результатам совещания специалистов гигиенических учреждений Минздрава и чиновников соответствующих служб Киева под председательством руководительницы министерства Зоряны Скалецкой, которое состоялось 24 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Также Минздрав будет инициировать проведение межсекторальной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды по актуализации планов внедрения утвержденного правительством в июле Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха.

Кроме того, Минздрав планирует определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы «Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями».

Также ведомство планирует инициировать внесение в инфраструктуры городов изменений, призванных уменьшить выбросы автотранспорта в жилой зоне.

Напомним, в КГГА считают, что главной причиной загрязнения воздуха в столице является хозяйственная деятельность киевлян — выхлопные газы, сжигание листьев, твердотопливные котлы в частном секторе, а также запуск котельных.

Источник: Ракурс


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