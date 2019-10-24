Brexit: Джонсон пропонує депутатам піти на дострокові вибори в грудні

Борис Джонсон, фото: Annika Haas

https://racurs.ua/ua/n128540-brexit-djonson-proponuie-deputatam-pity-na-dostrokovi-vybory-v-grudni.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що надасть депутатам британського парламенту більше часу для обговорення угоди з Брюсселем щодо умов виходу країни з Євросоюзу (так званого Brexit), але лише якщо вони погодяться піти на дострокові вибори 12 грудня.

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Джонсон сподівається, що Брюссель надасть продовження терміну виходу Британії з ЄС, який наразі запланований на 31 жовтня, хоча, за його словами, він «дійсно» не хоче цього. Про це Джонсон заявив у коментарі BBC.

Очікується, що в п’ятницю лідери ЄС ухвалять рішення щодо можливого відтермінування Brexit на три місяці.

Відповідно до британського законодавства, за проведення виборів мають проголосувати дві третини депутатів.

Очікується, що подання щодо проведення виборів уряд скерує до парламенту в понеділок.

За інформацією британських ЗМІ, у листі до лідера лейбористів Джеремі Корбіна Джонсон зазначив, що, на його думку, «кращим варіантом» буде коротке відтермінування Brexit «скажімо на 15 чи 30 листопада».

Нагадаємо, нещодавно британські ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляли, що ЄС готовий надати тримісячну відстрочку для проведення Brexit.