Brexit: Джонсон предлагает депутатам пойти на досрочные выборы в декабре

Борис Джонсон, фото: Annika Haas

https://racurs.ua/n128540-brexit-djonson-predlagaet-deputatam-poyti-na-dosrochnye-vybory-v-dekabre.html

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предоставит депутатам британского парламента больше времени для обсуждения соглашения с Брюсселем об условиях выхода страны из Евросоюза (так называемого Brexit), но только если они согласятся пойти на досрочные выборы 12 декабря.

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Джонсон надеется, что Брюссель предоставит продление срока выхода Британии из ЕС, который сейчас запланирован на 31 октября, хотя, по его словам, он «действительно» не хочет этого. Об этом Джонсон заявил в комментарии BBC.

Ожидается, что в пятницу лидеры ЕС примут решение о возможной отсрочке Brexit на три месяца.

Согласно британскому законодательству, за проведение выборов должны проголосовать две трети депутатов.

Ожидается, что представление о проведении выборов правительство направит в парламент в понедельник.

По информации британских СМИ, в письме к лидеру лейбористов Джереми Корбину Джонсон отметил, что, по его мнению, «лучшим вариантом» будет короткая отсрочка Brexit «скажем 15 или 30 ноября».

Напомним, недавно британские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что ЕС готов предоставить трехмесячную отсрочку для проведения Brexit.