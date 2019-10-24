Дети гораздо раньше, чем считалось, понимают, что означает подсчет

https://racurs.ua/n128539-deti-nachinaut-ponimat-podschityvanie-obektov-ranshe-chem-schitalos.html

Ракурс

Дети, которые еще не могут сказать «один», «два» и «три», на самом деле уже чувствуют, что означает подсчитывание объектов.

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Гораздо раньше, чем ранее считалось, дети, которые слышат подсчет, осознают, что речь идет о количестве. Это установили результаты исследования, проведенного учеными из университета Джона Хопкинса (США), сообщает издание EurekAlert.

Исследователи изучали реакцию на математике малышей в возрасте 14 и 18 месяцев. Дети наблюдали, как игрушки, собачки или машины попадали в коробки, содержимое которой они не могли видеть.

Иногда исследователи считали каждую игрушку вслух, когда они опускали их в коробку, говоря: «Смотрите! Один, два, три, четыре — четыре собаки!».

В других случаях исследователи просто бросали каждую игрушку в коробку, говоря: «Это, это, это и это — это собаки».

Без счета малышам было трудно запомнить, что в коробке хранились четыре вещи. Они, как правило, отвлекались после того, как исследователи извлекли только одну игрушку — будто больше не на что смотреть. Но когда игрушки были подсчитаны, дети, очевидно, ожидали, что из коробки вытянут больше одной. Они не помнили точно, но помнили примерное количество.

Исследование вроде нашего показывают, что дети на самом деле имеют довольно сложное понимание мира — они уже пытаются понять, что говорят взрослые вокруг них, и это включает и область подсчета и численности", — комментируют ученые полученные результаты.

Напомним, недавно ученые установили, что загрязнение воздуха в местах проживания родителей негативно влияет на интеллект детей.