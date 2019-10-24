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Похищение ребенка в Киевской области произошло 23 октября, фото: delo.ua

Похищение ребенка в Киевской области: злоумышленнице объявлено ​​подозрение

24 окт 2019, 21:12
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Полиция объявила подозрение 26-летней женщине, которая вчера пыталась похитить трехмесячного мальчика.

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Подозрение объявлено за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека), сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Меру пресечения женщине завтра будет избирать суд.

Глава МВД Арсен Аваков сегодня вручил награды полицейским, которые менее чем за четыре часа разыскали похищенного младенца. Знаки отличия «За отвагу в службе» получили начальник Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области Олег Петренко и оперуполномоченный Олег Полищук.

Напомним, похищение ребенка произошло в поселке Коцюбинское Киевской области. Похитительница, которую впоследствии задержали в Софиийской Борщаговке, мотивы своего поступка объяснила неспособностью иметь собственных детей. Похищенного ребенка она планировала воспитывать как собственного.

Источник: Ракурс


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999

Похищение ребенка в Киевской области: злоумышленнице объявлено ​​подозрение

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