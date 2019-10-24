Викрадення дитини на Київщині: зловмисниці оголошена підозра

Викрадення дитини на Київщині сталося 23 жовтня, фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n128538-vykradennya-dytyny-na-kyyivschyni-zlovmysnyci-ogoloshena-pidozra.html

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Поліція оголосила підозру 26-річній жінці, котра вчора намагалася викрасти тримісячного хлопчика.

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Підозру оголошено за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.

Запобіжний захід жінці завтра обиратиме суд.

Очільник МВС Арсен Аваков сьогодні вручив нагороди поліцейським, котрі менш ніж за чотири години розшукали викрадене немовля. Відзнаки «За відвагу в службі» отримали начальник Ірпінського відділу поліції ГУНП у Київській області Олег Петренко та оперуповноважений Олег Поліщук.

Нагадаємо, викрадення дитини сталося в селищі Коцюбинське Київської області. Викрадачка, котру згодом затримали у Софіїйській Борщагівці, мотиви свого вчинку пояснила неспроможністю мати власних дітей. Викрадену дитину вона планувала виховувати як власну.