Діти набагато раніше, ніж вважалося, розуміють, що означає підрахунок

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Ракурс

Діти, які ще не можуть сказати «один», «два» та «три», насправді вже відчувають, що означає підрахунок.

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Набагато раніше, ніж раніше вважалося, діти, які чують підрахунок, усвідомлюють, що мова йде про кількість. Це встановили результати дослідження, здійсненого ученими з університету Джона Хопкінса (США), повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники вивчали реакцію на лічбу малюків віком 14 та 18 місяців. Діти спостерігали, як іграшки, собачки чи машини потрапляли до коробки, вміст котрої вони не могли бачити.

Іноді дослідники рахували кожну іграшку вголос, коли вони опускали їх у коробку, кажучи: «Дивіться! Один, два, три, чотири — чотири собаки!».

В інших випадках дослідники просто кидали кожну іграшку в коробку, кажучи: «Це, це, це і це — це собаки».

Без лічби малюкам було важко запам’ятати, що в коробці зберігалися чотири речі. Вони, як правило, відволікалися після того, як дослідники витягли лише одну іграшку — ніби там більше не було на що дивитися. Але коли іграшки були підраховані, малюки, очевидно, очікували, що з коробки витягнуть більше однієї. Вони не пам’ятали точно, але пам’ятали приблизну кількість.

Дослідження на кшталт нашого показують, що малюки насправді мають досить складне розуміння світу — вони вже намагаються зрозуміти, що говорять дорослі навколо них, і це включає й область підрахунку та чисельності, — коментують учені отримані результати.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що забруднення повітря в місцях проживання батьків негативно впливає на інтелект дітей.