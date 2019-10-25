Новини України

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У Києві на ринку підірвали гранатe. Фото: Інформатор

У Києві на ринку підірвали гранату (ВІДЕО)

25 жов 2019, 09:17
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Вибух гранати прогримів у Києві в ніч на 25 жовтня. Вибуховий пристрій детонував на території ринку, який знаходиться на вулиці Теодора Драйзера.

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На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. На місце інциденту прибули співробітники охоронної фірми і поліцейські, повідомляє «Інформатор».

Як розповів співробітник приватної охоронної фірми, він приїхав на місце після того, як спрацювала сигналізація. За попередніми даними, зловмисник проник на територію ринку, де залишив гранату.

У поліції розповіли, що вибух стався в проході між МАФами, при цьому їх фасади були закриті ролетом. Відзначається, що зловмисник діяв сам.

Поліцейські виявили на місці події осколки вибухового пристрою. Вибуховою хвилею були вибиті шибки в декількох спорудах.

Нагадаємо, що в результаті вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва ввечері 22 жовтня загинув легендарний учасник Антитерористичної операції Віктор Дегтярьов (Сенсей, Купол) і охоронець офісного будинку Михайло Нікітін.


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