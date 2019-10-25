Банкнота номіналом 1000 грн. Фото: НБУ

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Національний банк України 25 жовтня ввів в обіг банкноту найвищого номіналу — 1000 грн.

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На банкноті присутні додаткові елементи захисту: водяні знаки, занурена захисна стрічка, «віконна» захисна стрічка, SPARK-елемент, наскрізний елемент, латентне зображення, рельєфні елементи, мікротексти. Про це сьогодні повідомила прес-служба НБУ.

На лицьовій стороні нової банкноти зображений портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського. На зворотному боці — будівля президії Національної академії наук України. Нова банкнота успадкувала дизайн оновлених банкнот в 20, 100 та 500 грн.

Тисячна купюра помітно відрізняється від банкнот інших номіналів. У НБУ заявляють, що це допоможе населенню легко визначати номінал. Її основний колір блакитний.

У Нацбанку запевнили, що банки зможуть видавати клієнтам нову банкноту у всіх регіонах з 25 жовтня 2019 року.

Вводячи в обіг нові номінали банкнот, центральні банки беруть до уваги економічні чинники, зокрема: розмір та динаміка середньої заробітної плати, кількість готівки у обігу, питома вага безготівкових розрахунків, рівень інфляції, необхідність посилення захисту банкнот, — зазначили в фінансовій установі.

Нагадаємо, з 1 жовтня Національний банк почав поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. Незважаючи на це, даний номінал поки залишають в обігу і їм можна буде розраховуватися.