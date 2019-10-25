Напад на активістку в Запоріжжі: поліція затримала зловмисника. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n128546-napad-na-aktyvistku-v-zaporijji-policiya-zatrymala-zlovmysnyka.html

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Напад на активістку Анжеліку Бєлову в Запоріжжі скоїв раніше судимий чоловік. Нещодавно він вийшов з в’язниці, де відбував покарання за скоєння тяжких злочинів.

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У четвер ввечері в Комунарському районі Запоріжжя невідомий напав на керівницю громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром». Чоловік наздогнав жінку в під’їзді і завдав удару ножем в область серця, йдеться в повідомленні в Facebook керівника Запорізької місцевої прокуратури Романа Мазурика.

У поліції почали кримінальне провадження за ст 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Сьогодні зловмиснику буде повідомлено про підозру.

Зазначимо, що Бєлова є лідером організації «Антикорупційний рух Запоріжжя» Костянтина Бєлова. У поліції зазначають, що атака на неї була спланованою, так як зловмисник довго переслідував свою жертву і вибирав момент для нападу.

Нагадаємо, що на початку року в Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною, в ході якої підстрелили активіста «АвтоЄвроСили» Влада Погорєлова.