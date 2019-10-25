В Днепре задержали подрывников банкоматов. Фото: Нацполиция

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В Днепре полиция задержала группу лиц, члены которой проверяются на причастность к подрывам банкоматов в Днепре и хищении банковских денег.

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Правоохранители документировали злоумышленников с декабря 2018 года. Лица злоумышленников впоследствии установили и в ночь на 23 октября трех жителей Днепра, в возрасте от 22 до 32 лет, были задержаны. Полицейские провели обыски в их автомобилях и по месту жительства в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Во время обысков силовики изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки автомобилей, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления. Также изъяты автомобили «БМВ» и «ВАЗ», скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.

Следователи установили, что бандиты действовали ночью и взрывали с помощью газовоздушной смеси банкоматы, которые находились в удаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 18 октября в Запорожье произошел взрыв банкомата. Злоумышленники атаковали аппарат, размещенный в одном из жилых домов в Шевченковском районе. В результате взрыва пострадал не только банкомат, но и здание магазина на первом этаже жилого пятиэтажного дома, в котором он был размещен.