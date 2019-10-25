Скандал вокруг полка "Азов": Аваков обвинил США в дискредитации. Фото: BBC

https://racurs.ua/n128550-skandal-vokrug-polka-azov-avakov-obvinil-ssha-v-diskreditacii.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заступился за полк «Азов», который в США хотят признать террористической организацией. По словам главы МВД, призывы американцев являются попыткой дискредитации спецподразделения Национальной гвардии.

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Аваков напомнил, что спецподразделение «Азов» — законное регулярное подразделение Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр назвал кампанию против «Азова» в США «позорной». Он считает, что она является желанием ослабить позицию украинского государства в мире. Аваков убежден, что такими призывами США хотят дискредитировать Украину в сознании международных партнеров Украины, а также спровоцировать кризис в отношениях с союзниками и ослабить позицию государства в мире.

Напомним, что американские конгрессмены заявляют, что полк «Азов» связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года. Боевик написал в своем манифесте, что проходил боевую выучку с полком «Азов» в Украине, также постоянно носил с собой символ этого подразделения.