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Ракурс
Безвізовий режим між Україною і Домініканою, фото: pixabay

Безвіз: Україна і Домінікана підписали угоду

25 жов 2019, 10:59
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Безвізовий режим тепер почне діяти між Україною та Домініканською Республікою.

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Скасування візових вимог набуває чинності 13 листопада. Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць у Twitter.

Угода передбачає, що громадяни України і Домінікани можуть виїжджати, в’їжджати, а також прямувати транзитом і перебувати без віз на території цих держав. Термін такого перебування не має перевищувати 90 днів упродовж 180 днів.

В угоді також йдеться про домовленість стосовно видачі безкоштовних довгострокових віз для перебування в країнах понад 90 днів.

Український паспорт у світовому рейтингу безвізу постійно посилює позиції. За даними компанії Henley & Partners, у жовтні він займає 43 місце.

Минулого тижня українські громадяни отримали безвіз іще з двома країнами — Еквадором та Колумбією.

Нагадаємо, навесні українці отримали можливість без віз мандрувати до Таїланду. Громадяни нашої країни мають змогу перебувати на території королівства до 30 днів.

Джерело: Ракурс


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