Назар Холодницький. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n128554-holodnyckyy-troie-deputativ-slugy-narodu-hochut-daty-svidchennya-u-spravi-pro-habari-video.html

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Троє депутатів парламентської фракції «Слуга народу» звернулися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб дати свідчення.

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Парламентарі схотіли дати пояснення після того, як відомство відкрило провадження про можливе одержання 11 депутатами «Слуги народу» хабарів. Про це голова САП Назар Холодницький заявив в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, першою до нього звернулася Ольга Василевська-Смаглюк. Імена двох інших Холодницький не назвав, послався на таємницю слідства.

За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернувся, — Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала, — зазначив голова САП.

Холодницький додав, що у цій справі підозр нікому не готують. Також він закликав причетних до корупційного злочину депутатів прийти в САП або Антикорупційне бюро для дачі свідчень.

Як відомо, за факт ймовірного хабарництва в Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування на комітеті Верховної Ради проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.

Нагадаємо, народні депутати від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський та Ольга Василевська-Смаглюк пройшли перевірку на детекторі брехні. Результати перевірки показали, що обидва парламентарі не брали хабарі.