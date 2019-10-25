Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Назар Холодницький. Фото: Громадське

Холодницький: Троє депутатів «Слуги народу» хочуть дати свідчення у справі про хабарі (ВІДЕО)

25 жов 2019, 11:36
999

Троє депутатів парламентської фракції «Слуга народу» звернулися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб дати свідчення.

Loading...

Парламентарі схотіли дати пояснення після того, як відомство відкрило провадження про можливе одержання 11 депутатами «Слуги народу» хабарів. Про це голова САП Назар Холодницький заявив в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, першою до нього звернулася Ольга Василевська-Смаглюк. Імена двох інших Холодницький не назвав, послався на таємницю слідства.

За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернувся, — Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала, — зазначив голова САП.

Холодницький додав, що у цій справі підозр нікому не готують. Також він закликав причетних до корупційного злочину депутатів прийти в САП або Антикорупційне бюро для дачі свідчень.

Як відомо, за факт ймовірного хабарництва в Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування на комітеті Верховної Ради проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.

Нагадаємо, народні депутати від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський та Ольга Василевська-Смаглюк пройшли перевірку на детекторі брехні. Результати перевірки показали, що обидва парламентарі не брали хабарі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Мітингувальники влаштували бійку з поліцією у Черкаській облраді (ФОТО, ВІДЕО)

У приміщенні Черкаської обласної ради сталася сутичка між учасниками маршу «Ні капітуляції» і співробітниками поліції. Після сутичок активісти запалили фаєри та розійшлися

Новини України
15:10

У Харкові поблизу супермаркету сталася перестрілка, є жертва (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Харків невідомі влаштували стрілянину поблизу супермаркету «Восторг». Внаслідок збройного інциденту одна особа загинула, ще одна госпіталізована з вогнепальними пораненнями

Юридичні новини
14:28

Справа Микитася: за екс-нардепа внесли 80 млн грн застави — ЗМІ

Екс-нардеп Максим Микитась може вийти із СІЗО вже найближчим часом — за нього внесли заставу в розмірі 80 млн грн. Як відомо, він є підозрюваним у справі про присвоєння бюджетних 82 млн грн під час обміну квартир для Нацгвардії

Новини України
12:43
Новини партнерів
Загрузка...