Судебная реформа Зеленского: Данишевская заявила, что происходит посягательство на судебную ветвь власти, фото — "BBC-Украина"

https://racurs.ua/n128702-danishevskaya-o-sudebnoy-reforme-zelenskogo-proishodit-posyagatelstvo-na-sudebnuu-vetv-vlasti.html

Ракурс

Председатель Верховного суда Валентины Данишевская снова раскритиковала судебную реформу, которую вводит власть после проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Loading...

На внеочередном XVII съезде судей председатель Верховного суда заявила о наступлении на судебную систему, происходящее при внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», которые вводят по инициативе президента Зеленского.

Возможно, это и не самые плохие времена. Но каждый раз, когда происходит серьезное наступление на судебную систему, мы должны мобилизоваться и не допустить того, чтобы с судебной системой не считались другие органы судебной власти, — заявила Данишевская, сообщает корреспондент «Ракурса».

Она убеждена, что законопроект № 1008, который приняла в целом Рада, но еще не подписали спикер и президент, продемонстрировал недружественное отношение к судебной власти. Данишевская положительно оценила ликвидацию дискриминации в оплате труда судей, которую вводит новшество, но считает, что цена, «которую предлагается заплатить за эту положительную норму», сверхвысокая, а именно — независимость судов.

Председатель Верховного суда считает, что судебная реформа Зеленского вмешивается и в полномочия съезда судей, поскольку в случае вступления в силу законопроекта № 1008 съезд потеряет полномочие формировать Высшую квалификационную комиссию судей.

Кроме того, она считает, что посягательство на судебную ветвь власти продолжаются, поскольку законопроектом № 1008 дело не ограничивается. Данишевская напомнила, что другие законопроекты предлагают привлекать судью к ответственности за отмененное решение или дать возможность кассационного или апелляционного обжалования решения за пределами сроков, предусмотренных законом в случае, если судья был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Мы не можем допустить инструмент анонимных обращений, потому что это инструмент для травли судей. В защиту независимости судебной системы должно стать все общество. Мне нужна ваша энергия. Мы будем продолжать борьбу, — заверила Данишевская.

Ранее она заявляла, что не понимает, каким образом будет происходить сокращение состава суда, предусмотренное в законопроекте № 1008. Из 192 судей, которые сейчас работают в нем, надо будет сократить не менее 92. Данишевская предположила, что часть судей оставят, а затем Рада примет новый закон об увеличении численности и заполнит суд новыми людьми.

Напомним, что одобрение судебной реформы вызвало критику иностранных институтов — генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса. Пленум Верховного суда обратился к Зеленского с требованием ветировать законопроект № 1008. Верховный суд настаивает на том, чтобы вопросы и проблемы реформы судоустройства обсуждались непосредственно с судебной властью.

Среди прочего судебная реформа Зеленского предусматривает сокращение количества судей Верховного суда вдвое, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалификационной судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия.