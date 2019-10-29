Глава ОП Андрей Богдан. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/n128700-bogdan-obyasnil-pochemu-reje-stal-poyavlyatsya-s-zelenskim-v-publichnyh-mestah-i-nasheptyvat.html

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Андрей Богдан, глава Офиса президента, раньше часто появлялся с президентом Владимиром Зеленским на различных мероприятиях и запомнился тем, как нашептывал гаранту на ухо советы.

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Сейчас он не так часто сопровождает главу государства. В частности, Богдан не был рядом с Зеленским на рекордном пресс-марафоне, когда президент 14 часов общался с журналистами. О том, почему Богдан стал реже совместно с Зеленским появляться на людях, он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Богдана, после инаугурации он старался быть рядом с гарантом, чтобы что-то посоветовать или подсказать в решении той или иной проблемы. Сейчас уже Зеленский не нуждается в советах, поскольку сам может разобраться в том или ином вопросе.

На сегодняшний день, во-первых, нет необходимости в моем присутствии круг президента, он сам очень оперативно все понимает, реагирует и дает решение. Во-вторых, уже такая управляемость в государстве, где из небольшого круга людей кто-то постоянно должен присутствовать здесь на Банковой. И я могу поехать, когда президент на месте, команда, а если президента нет, то я стараюсь быть здесь, — отметил глава ОП.

Кроме того, Богдан признался, что иногда общается с олигархом Игорем Коломойским. Отношения со своим бывшим клиентом Богдан не считает напряженными, несмотря на распространенную в СМИ об этом информацию.

Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Порой наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский, — отметил Богдан.

Напомним, глава АП Андрей Богдан не считает, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений. По его словам, министр внутренних дел не причастен к любым денежным потокам или коррупционных схем.