Богдан высказался о возможной отставке Авакова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128699-bogdan-vyskazalsya-o-vozmojnoy-otstavke-avakova.html

Ракурс

Андрей Богдан, руководитель Офиса президента Украины, не считает, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений.

Loading...

По словам главы ОПУ, министр внутренних дел не причастен к каким-либо денежным потокам или коррупционным схемам. Если же такой случай будет подтвержден, то последует мгновенная реакция, сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет незамедлительна, — отметил он.

Богдан обратил внимание на то, что Аваков не фигурирует ни в каких скандалах с коррупцией. По его словам, команда президента продолжает полную перезагрузку власти и не видит Авакова частью коррупции или еще чего-либо.

Напомним, что в начале июня на сайте президента была создана петиция об отставке Авакова.