Богдан висловився про можливу відставку Авакова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128699-bogdan-vyslovyvsya-pro-mojlyvu-vidstavku-avakova.html

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Андрій Богдан, керівник Офісу президента України, не вважає, що глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков є частиною яких-небудь негативних явищ.

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За словами глави ОПУ, міністр внутрішніх справ не причетний до будь-яких грошових потоків або корупційних схем. Якщо ж такий випадок буде підтверджений, то буде миттєва реакція, сказав він в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Якщо такий випадок десь буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то я думаю, що реакція президента, парламенту, моя, Кабінету міністрів не забариться, — зазначив він.

Богдан звернув увагу на те, що Аваков не фігурує ні в яких скандалах з корупцією. За його словами, команда президента продовжує повне перезавантаження влади і не бачить Авакова частиною корупції або ще чого-небудь.

Нагадаємо, що на початку червня на сайті президента була створена петиція про відставку Авакова.