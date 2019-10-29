Новини Києва: водіям виписали за п’ять днів 1 млн грн штрафів, фото — Автолюбитель

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Влада Києва розпочала боротися із заторами і масовими порушеннями правил дорожнього руху. Зокрема, розпочалося регулярне вимірювання міського трафіку, а патрульна поліція у столиці виписала впродовж п’яти днів 2 тис. штрафів на 1 млн грн за заїзд на смуги громадського транспорту.

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Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві, заявив «Хмарочосу» радник київського міського голови Максим Бахматов.

Ми хочемо отримати інструмент, який би показав рівень заторів, — заявив радник Віталія Кличка.

Раніше він створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group. Ця група взаємодіятиме з сервісами Uber, Bolt, Uklon и Waze, які акумулюють чимало інформації щодо трафіка.

Крім того, влада Києва домовилася з поліцією про чергування патрулів у години пік (з 7.00 до 10.00 та з 17.00 до 20.00) на 12 смугах громадського транспорту.

Бахматов розповів, що впродовж 15−20 жовтня влада «заробила» на штрафах приблизно 1 млн грн. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, бо автомобілям на ці смуги заїжджати тепер небезпечно, — заявив Бахматов.

Радник мера розповів, що камери зафіксували 27 авто, які щодня порушували правила і заїжджали на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Влада склала список цих водіїв.