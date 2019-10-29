Рятувальники підняли на поверхню тіла двох загиблих. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128697-na-prykarpatti-grupu-robitnykiv-zasypalo-kukurudzou-na-elevatori-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

Трагедія сталася у селі Кінашів Галицького району Івано-Франківської області 28 жовтня.

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На території елеватора для зберігання кукурудзи приватного підприємства «Агро-Віта» в приймальній ямі сушки елеватора трьох людей засипало кукурудзою. Це сталося приблизно о 21.13. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До приїзду рятувальників працівники підприємства зуміли врятувати чоловіка 1986 року народження. Постраждалого госпіталізували до Галицької ЦРЛ. Двоє інших осіб 1963 р. н. та 2000 р. н. загинули. Їхні тіла підняли на поверхню. На місці події працювала мобільно-оперативна група та чергова зміна оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області.

Причина трагедії наразі невідома, її встановлять фахівці.

Нагадаємо, навесні у Закарпатській області на території сміттєзвалища загинув чоловік. Він і його товариші копали яму в пошуках металобрухту, коли їх раптово засипало сміттям.