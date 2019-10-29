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Ракурс
Спасатели подняли на поверхность тела двух погибших. Фото: 5 канал

На Прикарпатье группу рабочих засыпало кукурузой на элеваторе, есть жертвы (ФОТО)

29 окт 2019, 10:04
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Трагедия произошла в селе Кинашев Галицкого района Ивано-Франковской области 28 октября.

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На территории элеватора для хранения кукурузы частного предприятия «Агро-Вита» в приемной яме сушки элеватора трех человек засыпало кукурузой. Это произошло примерно в 21.13. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До приезда спасателей работники предприятия сумели спасти мужчину 1986 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в Галицкую ЦРБ. Два других работника 1963 г. р. и 2000 г. р. погибли. Их тела подняли на поверхность. На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа и дежурная смена оперативно-координационного центра Управления ГСЧС в области.

Причина трагедии пока неизвестна, ее установят специалисты.

Фото: ГСЧС

Напомним, весной в Закарпатской области на территории свалки погиб мужчина. Он и его товарищи копали яму в поисках металлолома, когда их внезапно засыпало мусором.

Источник: Ракурс


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