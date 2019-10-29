Льготы добровольцам, кнопкодавство и требования к генпрокурору: Рада собралась на заседание, фото — Главком

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Ракурс

Верховная Рада Украины во вторник, 29 октября, начинает очередную пленарную неделю. В порядке дня запланированы к рассмотрению несколько важных законопроектов.

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В начале заседания нардепы внесут изменения в повестку дня сессии, а затем в первом чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (№ 2045 и альтернативный № 2045−1).

Кроме того, будет обсуждаться и закон «О внесении изменений в Закон Украины „О прокуратуре“ относительно квалификационных требований к кандидатам на должность Генерального прокурора» (№ 1144 и альтернативный № 1144−1).

Также планируется рассмотреть в первом чтении проекты законов по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины (№ 2148) и об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование (№ 1127).

В этот день Верховная Рада также рассмотреть проекты законов во втором чтении, среди которых:

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы» (№ 0905);

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» (№ 0869);

«О концессиях» (№ 0879).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть проект постановления «О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в городе Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекшие тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечение охраны правопорядка» (№ 2198).