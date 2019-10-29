Пільги добровольцям, кнопкодавство і вимоги до генпрокурора: Рада зібралася на засідання, фото — Главком

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Ракурс

Верховна Рада України у вівторок, 29 жовтня, розпочинає черговий пленарний тиждень. У порядку денний заплановані до розгляду декілька важливих законопроектів.

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На початку засідання нардепи внесуть зміни до порядку денного сесії, а потім у першому читанні розглянуть законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції» (№ 2045 та альтернативний № 2045−1).

Крім того, обговорюватиметься й закон «Про внесення змін до Закону України „Про прокуратуру“ щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального прокурора» (№ 1144 та альтернативний № 1144−1).

Також планується розглянути у першому читанні проекти законів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (№ 2148) і щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування (№ 1127).

У цей день Верховна Рада має також розглянути проекти законів у другому читанні, серед яких:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» (№ 0905);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування» (№ 0869);

«Про концесії» (№ 0879).

Окрім того, парламент планує розглянути проект постанови «Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов’язків в частині забезпечення охорони правопорядку» (№ 2198).