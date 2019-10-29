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Конгрес заслухає посадовця, який чув розмову Трампа й Зеленського. Фото: AFP

У Конгресі США дасть свідчення високопосадовець, який чув усю розмову Трампа й Зеленського

29 жов 2019, 09:26
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Підполковник Александер Віндман, який є співробітником Ради національної безпеки США, 29 жовтня свідчитиме в Конгресі в рамках розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.

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Цей високопосадовець був присутнім в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Віндман заявив, що Трамп підірвав національну безпеку США, коли попросив Зеленського провести розслідування щодо сина Джо Байдена. Про це повідомляє CNN.

Не думаю, що варто було вимагати, щоб іноземний уряд розслідувало дії громадянина США, і я був занепокоєний щодо наслідків підтримки України з боку американського уряду. Все це підірвало б національну безпеку США. Після дзвінка я знову повідомив про свою занепокоєність провідному юристу Ради безпеки, — зазначив офіцер.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Глава США під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідерові про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву. Після цього демократи почали розслідування з наміром оголосити імпічмент.


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