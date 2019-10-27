Імпічмент Трампа: в Конгресі США відновили слухання. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128624-impichment-trampa-v-kongresi-ssha-vidnovyly-sluhannya.html

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Палата представників Конгресу США вислухала чергових свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Першим тут виступив дипломат Філіп Рікер.

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Помічник держсекретаря у відносинах з Європою і Євразією Рікер заявив, що контролює дипломатичні відносини США з 50 країнами, серед яких РФ і Україна, повідомляє «Голос Америки».

За словами Рікера, йому нічого не було відомо про те, що в червні-серпні американський президент міг затримувати надання допомоги Україні з метою тиску на президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що йому було відомо про заморожування військової допомоги Україні, але при цьому він нібито не знав причину цього рішення. Крім того, він активно виступав за припинення критики колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, що демократи в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву. Після цього конгресмени від Демпартії почали розслідування з наміром оголосити імпічмент.