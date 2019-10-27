Импичмент Трампа: в Конгрессе США возобновили слушания. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128624-impichment-trampa-v-kongresse-ssha-vozobnovili-slushaniya.html

Ракурс

Палата представителей Конгресса США выслушала очередных свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Первым здесь выступил дипломат Филипп Рикер.

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Помощник госсекретаря в отношениях с Европой и Евразией Рикер заявил, что контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, среди которых РФ и Украина, сообщает «Голос Америки».

По словам Рикера, ему ничего не было известно о том, что в июне-августе американский президент мог задерживать оказание помощи Украине с целью давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что ему было известно о замораживании военной помощи Украине, но при этом он якобы не знал причину этого решения. Кроме того, он активно выступал за прекращение критики бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, что демократы в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. После этого конгрессмены от Демпартии начали расследование с намерением объявить импичмент.