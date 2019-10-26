Импичмент Трампа суд признал законным и обязал приобщить к делу отчет Мюллера, фото — Reuters

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Федеральный суд в США признал расследование Конгресса об импичменте Дональда Трампа полностью законным. Суд также обязал Минюст передать Палате представителей засекреченные материалы большого жюри по расследованию Мюллера.

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Засекреченные материалы большого жюри, собранные во время расследования спецпрокурора Боба Мюллера, могут помочь Палате представителей «подтвердить действия, потенциально подлежащие импичменту». Об этом заявила федеральный судья Берилл Хауевел и обязала Минюст передать все документы до 30 октября, сообщает Reuters.

Необходимость доступа Конгресса к материалам большого жюри повышается, когда исполнительная власть намеренно помешает получению соответствующих доказательств другим путем, — заявила судья.

Фемида имела в виду решение Белого дома не выполнять решения Конгресса — выдавать документы или свидетельствовать чиновникам.

Сторона защиты Трампа пыталась убедить суд в том, что расследование об импичменте, начатое 24 сентября, является незаконным, поскольку Палата представителей не проводила голосования о том, начинать ли его. Но ни конституция, ни закон не требуют проведения такого голосования. Именно это и подтвердил суд.

Президент Трамп, его сторонники и защитники развернули в последний месяц широкую общественную кампанию о том, что импичмент незаконен. Теперь им придется придумывать новую линию защиты.

Последний раз засекреченные материалы большого жюри передавались Конгрессу в 1974 году в рамках Уотергейтского скандала, который стоил должности президенту Ричарду Никсону.

Напомним, что демократы в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. После этого конгрессмены от Демпартии начали расследование с намерением объявить импичмент.